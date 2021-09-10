Türkiye'nin askeri harcama yapan ülkeler listesindeki sıralaması

25 ülkeden oluşan listede ülkemiz, 17.7 milyar dolar harcamayla 16'ncı sırada kendine yer buldu.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkelerini açıkladı.

2020 yılına ait verilerin paylaşıldığı listede 25 ülke yer alıyor. Türkiye, listenin 16’ncı sırasında bulunuyor.

TOPLAM HARCAMA 2 TRİLYONA YAKLAŞTI

Geçtiğimiz yıl ülkelerin toplam askeri harcamasının 1 trilyon 981 milyar dolar olduğu, listenin ilk beş sırasındaki ülkelerin söz konusu harcamanın yüzde 62'sini gerçekleştirdiği kaydedildi.

ABD İLK SIRADA

İlk sırada yer alan ABD ordusunun harcaması 778 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Çin 252 milyar dolar ile ikinci, Hindistan 72.9 milyar dolar ile üçüncü oldu.

TÜRKİYE 17.7 MİLYAR DOLAR İLE 16'NCI

Rusya 61.7 milyar dolar ile dördüncü sırada, Birleşik Krallık ise 59.2 ile beşinci sırada yer aldı.

Listede 16'ncı sırada kendine yer bulan Türkiye'nin 2020 yılında yaptığı askeri harcama 17.7 milyar dolar şeklinde kayıtlara geçti.

ASKERİ HARCAMA YAPAN ÜLKELERİN SIRALAMASI

1- ABD: 778 milyar dolar, 2- Çin: 252 milyar dolar, 3- Hindistan 72.9 milyar dolar, 4- Rusya: 61.7 milyar dolar, 5- Birleşik Krallık: 59.2 milyar dolar, 6- Suudi Arabistan: 57.5 milyar dolar, 7- Almanya: 52.8 milyar dolar, 8- Fransa: 52.7 milyar dolar

9- Japonya: 49.1 milyar dolar, 10- Güney Kore: 45.7 milyar dolar, 11- İtalya: 28.9 milyar dolar, 12- Avustralya: 27.5 milyar dolar, 13- Kanada: 22.8 milyar dolar, 14- İsrail: 21.7 milyar dolar, 15- Brezilya: 19.7 milyar dolar, 16- Türkiye: 17.7 milyar dolar

17- İspanya: 17.4 milyar dolar, 18- İran: 15.8 milyar dolar, 19- Polonya: 13 milyar dolar, 20- Hollanda: 12.6 milyar dolar, 21- Tayvan: 12.2 milyar dolar, 22- Singapur: 10.9 milyar dolar, 23- Pakistan: 10.4 milyar dolar, 24- Cezayir: 9.7 milyar dolar, 25- Endonezya: 9.4 milyar dolar.