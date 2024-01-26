Türkiye'nin Eurofighter girişimine yorum: F-16'lar için müzakere taktiğiydi ABD'den F-16 satın almak isteyen Ankara, geciken süreç nedeniyle farklı seçenekleri değerlendirdi. Türkiye'nin, savaş uçakları için alternatif kaynaklara sahip olmasının F-16 sürecini hızlandırdığı belirtildi.

ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre üyelerine Türkiye'ye F-16 tedarikinin gecikmemesi konusunda mektup gönderdi.

Mektupta, Türkiye'ye 20 milyar dolar tutarındaki F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışının onaylanması talep edildi.

Ankara bu süreçte, başta Eurofighter Typhoon olmak üzere çeşitli alternatifler üzerinde duruyordu. Bu durum için, "müzakere taktiği" yorumları yapıldı.

Erdoğan: Savaş uçaklarını sadece ABD satmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Umuyorum ABD, bizi farklı yollara sevk etmez. Savaş uçaklarını sadece ABD satmıyor. İngiltere, Fransa ve Rusya da satıyor." demişti.

Erdoğan, Eurofighter uçakları konusunda görüşmeler yürüttüklerini söylemişti.

F-16'nın Typhoon ve Rafale karşısındaki zaferi

Türkiye'nin tavrını analiz eden Hindistan merkezli EurAsian Times, "F-16'nın Typhoon ve Rafale karşısındaki zaferi" başlıklı haberinde, F-16'lardaki gecikmenin, Türkiye'yi Eurofighter Typhoon ve Dassault Rafale satın alma düşüncesine sevke ittiğini belirtti:

Uzayan onay sürecinden bıkan Türkiye, Rafale ve Eurofighter'ların potansiyel satın alımı da dahil olmak üzere alternatif seçenekleri araştırmaya başladı.

Türkiye'nin Eurofighter ilgisi

Süreçte yaşananları aktaran medya organı, Türkiye'nin Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin yer aldığı konsorsiyumdan 40 Eurofighter jeti temin etmekle ilgilendiğine ilişkin tartışmalar olduğunu aktardı.

Ankara'nın, Almanya'nın itirazlarına rağmen, 40 Eurofighter jetinin satın alınmasına ilişkin görüşmelerde Berlin'i ısrarla NATO ruhuna uymaya çağırdığı kaydedildi.

Türkiye'nin müzakere taktiği

Eurofighter kartını ileri süren Türkiye'nin, F-16 sürecinde istediğini elde etme yolunda ilerlediği ifade edildi: