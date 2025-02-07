Türkiye’nin Eurofighter Typhoon hamlesi İsrail basınının gündeminde

Haber Merkezi

Türkiye'nin savunma kapasitesini artırmak amacıyla Almanya'dan tedarik etmeyi planladığı 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

İsrail basınında yer alan habere göre, Türkiye'ye teslim edilecek savaş uçakları, MBDA tarafından geliştirilen Meteor füzeleriyle donatılacak.

"TÜRKİYE'YE METEOR FÜZELERİNİN SATIŞI ONAYLANACAK"

Berlin hükümetinin Türkiye'ye bu füzelerin entegre edilmiş şekilde satışına onay vermeye hazırlandığı bildiriliyor.

Haberde, "Türkiye'ye Meteor hava-hava füzelerinin satışını onaylaması bekleniyor. Bu gelişmiş silahların onaylanması aynı zamanda Ankara'ya Eurofighter Typhoon uçaklarının da yakın zamanda satılacağına işaret ediyor olabilir" ifadelerine yer verildi.

YUNANİSTAN'IN ENDİŞESİ

Füze satışının Atina'da büyük bir endişeye neden olduğunu ifade eden haberde "Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Başbakan Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Grafteritis, Fransa Büyükelçisi Laurence Awad'ı toplantıya çağırdı. Dandias, Türkiye'ye Meteor füzelerinin olası satışı konusunda resmi bilgi talebinde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

METEOR FÜZESİ

Görüş ötesi havadan havaya füze sınıfındaki Meteor, Fransa merkezli çok uluslu Avrupalı savunma firması MBDA tarafından üretiliyor.

Meteor füzesinin olağanüstü performansı büyük ölçüde katı yakıtlı ramjet motoru kullanan gelişmiş tahrik sistemine atfediliyor.

Bu, füzenin uçuşu boyunca Mach 4'ü aşan yüksek hızları korumasını sağlayarak hedeflerine yaklaştıkça yavaşlayan geleneksel füzelere göre önemli bir avantaj sağlıyor.

Füzenin aktif radar arayıcı başlığı, iki yönlü veri bağlantısı ve sofistike yakınlık tapası dinamik savaş senaryolarında isabetliliğini ve esnekliğini daha da arttırıyor.

Operasyonel menzili 100 kilometreyi aşan Meteor, pilotlara düşmana güvenli bir mesafeden angaje olma imkanı sunarak kendileri ve uçakları için riski azaltıyor.