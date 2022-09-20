Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olma hedefine Almanya'dan tepki

Alman politikacılar, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne olası bir üyelik halinde Türkiye'ye ekonomik yaptırımların uygulanması ihtimalini gündeme getirdi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesine özel konuk olarak katıldı.

Burada gözlemci üye ve özel konuk heyet başkanları için düzenlenen selamlama törenine katılan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılanarak, çektirilen aile fotoğrafında yer aldı.

Ebedi Şehir Kompleksi ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayak üstü sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gayrıresmi akşam yemeğinde bir araya gelen liderlerle verdiği samimi pozları da dikkat çekti.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında Türkiye'nin hedefinin örgüte tam üyelik olduğunu açıkladı.

Alman politikacılar rahatsız oldu

Tüm bunlar, Almanya'da bazı kesimleri rahatsız etti.

Alman hükümetinde yer alan partilerin politikacılarından, Türkiye'nin olası bir ŞİÖ üyeliğine tepki geldi.

Türkiye'nin örgüte katılma planları yapmasını eleştirdi

Alman gazete Die Welt gazetesine açıklamalarda bulunan koalisyon ortağı Yeşiller Birlik/90 partisinin dış politika sözcüsü Jürgen Trittin, Türkiye'nin Çin ve Rusya'nın liderliğindeki örgüte katılma planları yapmasını eleştirdi.

Trittin gazeteye yaptığı açıklamada, "NATO ve Avrupa Birliği (AB) kendilerine, Erdoğan'ın başına buyruk tutumunu daha ne kadar sineye çekeceğini sormaları gerekiyor." dedi.

"Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanması üzerinde durulmalı"

"Türkiye, NATO'nun Libya'daki silah ambargosunu denetlemesini engelliyor. Yunanistan'ın kıta sahanlığında gaz arıyor. NATO üyesi Türkiye, Avrupa'nın Rusya yaptırımlarının delinmesi için Çin'den daha fazlasını yapıyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini frenleyen Erdoğan şimdi de İran'la birlikte Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmak istiyor." ifadelerini kullanan Trittin, daha "sağlam bir Türkiye politikasının" uygulanmasının zamanının geldiğini savundu.

Jürgen Trittin, ayrıca hiçbir NATO üyesinin örgütten ihraç edilemeyeceğine dikkat çekerek Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulanması üzerinde durulmasını istedi.

"Türkiye'nin geleceği için ağır bir hata teşkil eder"

Hükümetin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) dış politika sözcüsü Nils Schmid ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planlarını "büyük bir hata" olarak gördüğünü söyledi.

Erdoğan'ın ŞİÖ'ye üye olma planının "dikkati iç politikadaki sıkıntılardan başka yöne çekme manevrası" olduğunu belirten Schmid, "Dış politika açısından bu Batı'dan ve Batı değerlerinden uzaklaşma yönünde başka bir sembolik adım daha olur ve Türkiye'nin geleceği için ağır bir hata teşkil eder." dedi.