Türkiye'ye F-16 satışı konusunda ABD'den yeni açıklama ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışı konusunu, İsveç'in NATO'ya üyeliğine bağlamadığını, bu satışın ABD'nin de çıkarına olduğunu ancak her iki konunun da en kısa zamanda ilerlemesi gerektiğini söyledi.

AA

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz aylarda, Türkiye'ye F-16 satışı konusunda yeşil ışık yakmış, olumlu yöndeki fikrinin değişmediğini ancak ABD Kongresi'nden onay alması gerektiğini aktarmıştı.

ABD'den bu konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışı konusunu, İsveç'in NATO'ya üyeliğine bağlamadığını, bu satışın ABD'nin de çıkarına olduğunu ancak her iki konunun da en kısa zamanda ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Blinken, İsveç'in Lulea kentinde, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısında konuştu.

İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili soruya Blinken, "NATO'ya katılım, bir süreçtir. Bu süreç boyunca İttifak üyeleri kendileri için endişe unsuru olan konuları gündeme getirebilir. Ve tabii ki Türkiye, son birkaç ayda bunu yaptı." yanıtını verdi.

"İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin endişelerini gidermek için dikkate değer adımlar atıyor"

Blinken, İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye'nin endişelerini gidermek için dikkate değer adımlar attığını belirterek "İttifakın tüm üyelerini, bazı (güvenlik) endişelerine odaklamış olmasının Türkiye'nin başarısı olduğunu düşünüyorum. Ancak bu endişeleri gidermek için somut adımlar atmış olmaları da İsveç ve Finlandiya'nın başarısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD olarak İsveç'in NATO'ya katılım sürecinin tamamlanmasını dört gözle bekliyoruz"

ABD'ye göre İsveç'in NATO'ya katılımı için zamanın geldiğini işaret eden Blinken, "Çok haklı endişeleri gidermek için çok önemli adımlar attı. Bu nedenle bu sürecin önümüzdeki haftalarda tamamlanmasını dört gözle bekliyoruz. Olabileceğinden ve olması gerektiğinden hiç şüphemiz yok ve olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"İsveç'in NATO üyeliği ve F-16'lar farklı konular"

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışının, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasına bağlı olduğuna ilişkin iddialarla ilgili Blinken şunları söyledi:

İsveç'in NATO üyeliği ve F-16'lar farklı konular. Ancak her ikisi de bizim kanaatimize göre, Avrupa güvenliği için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle hem Türkiye'yi hem de Macaristan'ı, İsveç'in NATO'ya katılımını mümkün olan en kısa sürede onaylamaya çağırıyoruz. İsveç'in artık hazır olması için daha fazla zamana gerek yok.



Yönetimimiz, F-16'larla ilgili olarak çok netti. Türkiye'nin NATO ittifakının kritik bir üyesi olarak F-16'lara sahip olmasının, İttifakın en yüksek standartlarında faaliyet göstermesi ve diğer tüm müttefiklerle tamamen birlikte çalışabilir olması için önemli olduğuna inanıyoruz. Bu, ABD'nin çıkarınadır ve bu nedenle bunu gündeme getirdik.

"Bizim açımızdan her ikisi de mümkün olan en kısa sürede ilerlemelidir"