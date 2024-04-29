Kolay öğrenmeyi öğreten yeni nesil bir çocuk kitabı: Zihnimin Şifreleri Arzu Savaş’ın kolay öğrenmeye yardımcı olan zihin haritaları metodundan yola çıkarak kurguladığı Zihnimin Şifreleri , çocukların okurken öğrenme süreçlerine yardımcı olan bir çalışma özelliği taşıyor.

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Bitmek bilmeyen ödevler, sınavlar, projeler; yetişmeye çalıştığınız kurslar, etkinlikler… Siz de bazen yoruluyorsunuz hatta bıkıp ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz değil mi? Oyuna, spora, ailenize, arkadaşlarınıza, kendinize daha fazla zaman ayırmak istiyorsunuz ama olmuyor mu? Daha az ders çalışıp daha yüksek not almak istemez misiniz?

Ödevlerinizi, projelerinizi kısa zamanda hazırlayabilirsiniz. Ailenizle, arkadaşlarınızla daha uzun süre bir arada olabilirsiniz. Oyuna, spora zaman kalabilir.

En önemlisi de daha az çalışıp kolay öğrenebilir ve yüksek notlar alabilirsiniz. Zihin haritalarıyla hepsi mümkün. Zihin haritalarınızı çizmenin şifreleri, Zihnimin Şifreleri'nde...

Arzu Savaş öğrenciler, öğretmenler, anneler, babalar ve ihtiyacı olan herkes için zihin haritalarının rehberliğinde, gerçek bir öyküyle karşınızda.

Yazar hakkında

1968 İstanbul doğumlu Arzu Savaş, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirip, aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır.

Bilgisayar ve turizm sektörlerinde uzun yıllar çalışan yazar; yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu, NLP, hızlı okuma, hafıza teknikleri ve zihin haritaları eğitimleri almıştır.

Yazar Arzu Savaş

Bireysel danışmanlık hizmeti veriyor

Uluslararası sertifikalı zihin haritaları eğitmenidir. Profesyonel olarak zihin haritaları eğitmenliği yapmakta, üniversitelerde, okullarda, şirketlerde, kurumlarda eğitimler düzenlemekte, bireysel danışmanlıklar vermektedir.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com