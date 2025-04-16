UCM'den Macaristan'a Netanyahu davası

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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze’de işlenen savaş suçları nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Macaristan ziyareti sırasında serbestçe dolaşmasına göz yuman Budapeşte yönetimini, uluslararası yükümlülükleri yerine getirmemekle suçladı.

Mahkeme tarafından yayımlanan resmi belgede, Netanyahu’nun 3-6 Nisan 2025 tarihleri arasında Macaristan’da bulunduğu ve bu süreçte Macar makamlarının, kendilerine iletilen "yakalama ve iade" talebine yanıt vermediği belirtildi. UCM, bu durumun ciddi bir uluslararası hukuk ihlali teşkil ettiğini vurguladı.

GAZZE'DEKİ SUÇLARA ORTAK OLMAYIN"

20 Mayıs 2024’te, Netanyahu hakkında "Filistin topraklarında işlenen suçlar" kapsamında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle yakalama kararı çıkaran UCM, Gazze'deki geniş çaplı sivil ölümlerini bu karara dayanak olarak göstermişti.

Mahkeme, Macaristan’ın karara uymamasının, cezasızlıkla mücadele ilkesine zarar verdiğini ve savaş suçlularına alan açtığını ifade etti. Bu bağlamda, Budapeşte'nin tutumu sadece hukuki değil, aynı zamanda etik ve politik sorumluluklar açısından da eleştirildi.

BM GÜVENLİK KONSEYİ DEVREYE GİREBİLİR

UCM, 16 Nisan 2025 tarihli yazılı açıklamasında Macaristan’a 23 Mayıs’a kadar süre tanıyarak, konuya ilişkin resmi bir yanıt talep etti. Mahkeme ayrıca, Macaristan’ın iş birliği yapmaması halinde dosyanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşınabileceği uyarısında bulundu.

NETANYAHU'YA DESTEK VEREN ÜLKELER İZLENİYOR

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bu çıkışı, İsrail'in Gazze’deki saldırılarına açık destek sunan ülkeleri de yakından ilgilendiriyor. UCM’ye göre Netanyahu’nun yakalama kararını uygulamayan her ülke, dolaylı olarak savaş suçlarının gizlenmesine katkı sağlıyor ve uluslararası adaleti sekteye uğratıyor.