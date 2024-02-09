Ucuz tarım ürünü ithalatına tepki: Polonya'da çiftçiler, yolu trafiğe kapattı Artan maliyetlere ve haksız rekabete tepki gösteren çiftçiler, traktörlerini şehir merkezine sürdü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Çiftçi protestoları, Polonya'ya da sıçradı.

Avrupa genelinde devam eden eylemler, bu kez Polonya'nın Poznan kentinde kayıtlara geçti.

Çiftçiler artan maliyetler, Avrupa Birliği'nin (AB) çevre politikaları ve ucuz tarım ürünü ithalatını protesto etti.

Yolu trafiğe kapattılar

Traktörlerini şehir merkezine süren çiftçiler, bir çok yolu ulaşıma kapattı.

Ülke genelinde gerçekleştirilen protestolarda Polonyalı çiftçiler, özellikle komşu Ukrayna'dan yapılan ucuz gıda ithalatının önüne geçilmesi ve tarım politikalarında iyileştirme yapılması çağrısında bulundu.

Artan maliyetleri protesto ettiler

Fransa, Belçika, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da çiftçiler, AB'nin iklim değişikliği ile mücadele önlemleri kapsamında kendilerine getirilen kısıtlamalara, artan maliyetlere ve yurtdışından gelen haksız rekabete karşı protesto ettiler.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)