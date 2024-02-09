Çiftçi protestoları, Polonya'ya da sıçradı.
Avrupa genelinde devam eden eylemler, bu kez Polonya'nın Poznan kentinde kayıtlara geçti.
Çiftçiler artan maliyetler, Avrupa Birliği'nin (AB) çevre politikaları ve ucuz tarım ürünü ithalatını protesto etti.
Yolu trafiğe kapattılar
Traktörlerini şehir merkezine süren çiftçiler, bir çok yolu ulaşıma kapattı.
Ülke genelinde gerçekleştirilen protestolarda Polonyalı çiftçiler, özellikle komşu Ukrayna'dan yapılan ucuz gıda ithalatının önüne geçilmesi ve tarım politikalarında iyileştirme yapılması çağrısında bulundu.
Artan maliyetleri protesto ettiler
Fransa, Belçika, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da çiftçiler, AB'nin iklim değişikliği ile mücadele önlemleri kapsamında kendilerine getirilen kısıtlamalara, artan maliyetlere ve yurtdışından gelen haksız rekabete karşı protesto ettiler.
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