Uganda'da 219 mahkum, soyunarak firar etti

Uganda'da 219 mahkum, soyunarak firar etti

Uganda'nın kuzeydoğusudaki Moroto bölgesindeki cezaevinden 219 mahkum kaçarken, mahkumların yakalanmamak için üniformalarını çıkardığı öğrenildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Moroto bölgesindeki cezaevindeki mahkumlar ile bekçilerin arasında yaşanan kargaşada, 219 mahkumun firar ettiği belirtildi.

BEKÇİYİ ÖLDÜRÜP 15 SİLAH ALDILAR

Kargaşada bir bekçinin hayatını kaybettiği, kaçan mahkumların 15 silahı da aldığı kaydedildi.

GİYSİLERİNİ ÇIKARIP ÇIPLAK OLARAK KAÇTILAR

Mahkumların yakalanmamak için üniformalarını çıkartarak çıplak kaçtıkları ifade edildi.

2 MAHKUM YAKALANDI, 2 MAHKUM ÖLDÜRÜLDÜ

Ordu Sözcüsü Flavia Byekwaso, yaptığı açıklamada, 2 mahkumun yakalandığını ve 2 mahkumun da öldürüldüğünü kaydetti.

Byekwaso, firari mahkumları arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.