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    Uganda'da 219 mahkum, soyunarak firar etti

    Uganda'nın kuzeydoğusudaki Moroto bölgesindeki cezaevinden 219 mahkum kaçarken, mahkumların yakalanmamak için üniformalarını çıkardığı öğrenildi.
    • AA
    • 17.09.2020 - 06:37
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    Uganda'da 219 mahkum, soyunarak firar etti

    Ulusal basında çıkan haberlerde, Moroto bölgesindeki cezaevindeki mahkumlar ile bekçilerin arasında yaşanan kargaşada, 219 mahkumun firar ettiği belirtildi.

    BEKÇİYİ ÖLDÜRÜP 15 SİLAH ALDILAR

    Kargaşada bir bekçinin hayatını kaybettiği, kaçan mahkumların 15 silahı da aldığı kaydedildi.

    Uganda da 219 mahkum, soyunarak firar etti #1

    GİYSİLERİNİ ÇIKARIP ÇIPLAK OLARAK KAÇTILAR

    Mahkumların yakalanmamak için üniformalarını çıkartarak çıplak kaçtıkları ifade edildi.

    Uganda da 219 mahkum, soyunarak firar etti #2

    2 MAHKUM YAKALANDI, 2 MAHKUM ÖLDÜRÜLDÜ

    Ordu Sözcüsü Flavia Byekwaso, yaptığı açıklamada, 2 mahkumun yakalandığını ve 2 mahkumun da öldürüldüğünü kaydetti.

    Byekwaso, firari mahkumları arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

    Uganda da 219 mahkum, soyunarak firar etti #3

    Uganda da 219 mahkum, soyunarak firar etti #4

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