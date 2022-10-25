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    Uganda’daki görme engelliler okulunda yangın: 11 ölü, 6 yaralı

    Görme engelliler okulunun yatakhanesinde çıkan yangında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belli değil…
    • 25.10.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 11:29
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    Uganda’daki görme engelliler okulunda yangın: 11 ölü, 6 yaralı

    Uganda’nın başkenti Kampala’nın doğusundaki Salaam Görme Engelliler Okulu’nun yatakhanesinde yangın çıktı.

    Sabah saatlerinde çıkan yangında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

    Yaralıların durumu kritik

    Yaralıların, Herona Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ve durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

    İHA’nın haberine göre yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Uganda’daki görme engelliler okulunda yangın: 11 ölü, 6 yaralı #1

    Elektrik kesintisi yüzünden mum yakıyorlar

    Uganda’da, öğrencilerin elektrik kesinti nedeniyle okul yurtlarında mum yakması sonucu çıkan yangınlar engellenemiyor.

    Kampala’da 2008 yılında bir okulda çıkan yangında, 19 öğrenci hayatını kaybetmişti.


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