Uğur Şahin: 5-11 yaşın aşıları yıl sonu hazır olabilir

Türk bilim insanı Şahin, 2022'den önce çocukların aşılanma işleminin başlayabileceğini söyledi.

BioNTech kurucularından Profesör Uğur Şahin, çocukların aşılanmasına yönelik çalışmalara ilişkin konuştu.

Aşıların 5-11 yaş arası çocuklara uygulanabilmesi için gerekli verilerin, eylül sonuna kadar elde edilmesi planlanıyor.

ÇOCUKLARIN AŞILANMASI KONUSU

Kölner Stadtanzeiger gazetesine konuşan Şahin, bu yıl içinde 5-11 yaş arası çocuklara BioNTech aşılarının uygulanabileceğini beklediklerini söyledi.

"Tüm verilerin iyi görünmesi ve yetkili makamların onay vermesi halinde bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"ÜÇÜNCÜ AŞIYI YAPTIRMALARI MANTIKLI OLUR"

Diğer taraftan koronavirüse karşı üçüncü doz çağrısı yapan Şahin, "Bağışıklık savunması zayıflamış kişilerin üçüncü aşıyı yaptırmaları mantıklı olur." dedi.