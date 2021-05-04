Uğur Şahin: Koronavirüs aşılarını 6 ay saklayabileceğiz

BioNTech CEO'su Şahin, aşıların raf ömrüne ilişkin çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

Koronavirüs aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Profesör Uğur Şahin, aşıların geleceğine dair konuştu.

Şahin, Financial Times gazetesinin çevrim içi toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mevcut koronavirüs aşılarına kıyasla daha uzun süre dayanabilen aşı üzerinde çalışma yürüttüklerini belirten Şahin, onay alma aşamasında olduklarını bildirdi.

AŞILAR 6 AY BOYUNCA SAKLANABİLECEK

Şahin, "İlk formülasyonumuzda bu aşıların eksi 80 santigrat derecede saklanması ve taşınması gerekiyordu ama şimdi yeni bir formül geliştirdik. Henüz onaylanmadı ancak onaylanırsa aşılarımızı 2 ila 8 derece arasında 6 ay boyunca saklayabileceğiz." dedi.

"3 MİLYAR DOZA YAKLAŞIYORUZ"

Koronavirüs aşılama kampanyaları sürerken, diğer taraftan ülkeler daha fazla doz elde etmek için taleplerini aşı üreticisi şirketlere bildiriyor.

Uğur Şahin, aşı üretimini artırdıklarını dile getirerek, "3 milyar doza yaklaşıyoruz. Çok fazla teknik sorun yaşamadığımız ve teslimat takviminde bir sıkıntı olmadığı için çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Şahin, Türkiye’ye mümkün olduğunca çok aşı vermek istediklerini söylemişti.

Şahin, "Her şey yolunda giderse haziranda 30 milyona kadar dozu Türkiye sevk etmek istiyoruz. Temmuz ve ağustosta daha fazla doz göndermeyi konuşuyoruz." şeklinde konuşmuştu.