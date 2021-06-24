Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kanser ilacında denemeye geçildi

Geliştirdikleri koronavirüs aşısıyla tüm dünyaya umut olan Özlem Türeci ve Uğur Şahin, şimdi de mRNA bazlı kanser ilacının ilk defa bir hasta üzerinde denemesine başladı.

Koronavirüse çare olan aşıyı bulan Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in şimdiki hedefi, kanser hastalığı...

BioNTech tarafından geliştirilen mRNA bazlı BNT111 ismi verilen yeni kanser ilacının, ilk defa bir hasta üzerinde denenmesine başlandığı açıklandı.

ÖZLEM ŞAHİN VE UĞUR TÜRECİ'DEN BİR HASTALIĞA ÇARE DAHA

mRNA teknolojisiyle üretilen yeni kanser ilacının, monoklonal antikor ilacı olduğu belirtilen ‘Libtayo’ ile kombine edilerek, tedavisi şimdiye kadar mümkün olmayan cilt kanseri iyileştirilmesinde kullanılacağı bildirildi.

Aynı türde olduğu belirtilen farklı çalışmaların devam ettiği, vücut bağışıklığını sağlayan öznel antikorlarla birlikte takviye edilen mRNA bazlı ilaçların diğer kanser türleri için de umut ışığı olduğu belirtildi.

"KANSERİN KÜRESEL SAĞLIK İÇİN TEHDİT OLDUĞUNU UNUTMAMALIYIZ"

Vizyonlarının, kanser ve bulaşıcı hastalıklara karşı vücudun kendi savunma mekanizma gücünü kullanmak olduğunu söyleyen Özlem Türeci, "Pandemiden daha kötü olan kanserin, küresel sağlık için tehdit olduğunu unutmamalıyız." dedi.

Türeci ve Şahin, daha önce cilt kanseri aşısının 2023'te piyasada olabileceğini dile getirmişti. Aşı ilk etapta 120 hastada denenecek.

"KORONA AŞISINI SATARAK, KANSER AŞISINI ÜRETECEK İMKANA ULAŞTIK"

Şahin ve Türeci, uzun zamandır kanser aşısı üzerinde çalıştıklarını, araya Covid-19'un girdiğini ifade etti ve "Kansere karşı mücadelede üzerinde çalıştığımız mRNA teknolojisini koronavirüs aşısında uyguladık. mRNA, korona aşısının geliştirilmesinde son derece yardımcı oldu. Biz kansere karşı aşılara inandık. Başlangıçta araştırma için gereken maddi imkân yoktu. Şimdi korona aşısı satarak bu güce de ulaştık." ifadelerini kullandı.