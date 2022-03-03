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    Ukrayna: 4 Mart’ta Rusya’da sıkıyönetim ilan edilecek

    Ukrayna: 4 Mart’ta Rusya’da sıkıyönetim ilan edilecek

    Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Rusya’da 4 Mart tarihinde sıkıyönetim ilan edileceğini öne sürdü.
    • İHA
    • 03.03.2022 - 02:52
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    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 8‘inci gününde devam ederken, iki ülke arasında propaganda savaşları yeni bir boyut kazandı.

    Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Ukraine 24 kanalında katıldığı bir programda, Rusya ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

    "RUSYA GENELİNDE SIKIYÖNETİM İLAN EDİLECEK"

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 4 Mart tarihinde ülke genelinde sıkıyönetim ilan edeceğini iddia eden Danilov, "İlk olarak Rusya Federasyonu’nda 4 Mart itibariyle sıkıyönetim ilan edileceğine yönelik istihbarat verileri mevcut. Moskova ve St. Petersburg’u düşünemiyorum bile. Rusya’da neler olup bittiğini gördükleri için buna tepki verecekler" ifadelerini kullandı.

    Ukrayna: 4 Mart’ta Rusya’da sıkıyönetim ilan edilecek #1

    "PUTİN, BUNLARI NEDEN YAPIYOR, ANLAMIYORUM"

    Putin’in Ukrayna saldırılarına anlam veremediğini söyleyen Danilov, "Huzurlu şehirlerimizi bombalamak, Harkov’u bombalamak, tarihi kentleri bombalamak, çocukları öldürmek. Tüm bunları neden yapıyor anlamıyorum" dedi.

    Ukrayna: 4 Mart’ta Rusya’da sıkıyönetim ilan edilecek #2

    "UKRAYNA'NIN YÜZDE 95'İ MİLLİYETÇİDİR"

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Rusya’nın asıl amacının ülkeyi milliyetçilerden temizlemek ifadelerine karşılık veren Danilov, "O halde ülkede yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 95’ini öldürmeleri gerektiğini söylemeliyim" ifadelerini kullandı.

    Ukrayna: 4 Mart’ta Rusya’da sıkıyönetim ilan edilecek #3


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