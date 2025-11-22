Ukrayna ABD'nin barış planını değerlendirdi: İlerleyen günlerde İsviçre'de görüşülecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin paylaşım yaptı.

Açıklamada, savaşı sona erdirmek için ABD'nin önerdiği "barış planının" Ukrayna ve ABD'li üst düzey yetkililer tarafından görüşüleceğini bildirdi.

"UKRAYNA, ÇIKARLARINI NET BİR ŞEKİLDE ANLAYARAK YAKLAŞIYOR"

Umerov, barış planının olası parametreleri konusunda görüşmeleri yapmak üzere ilerleyen günlerde İsviçre'de ABD heyeti ile bir araya geleceklerini kaydederek, "Ukrayna, bu sürece çıkarlarını net bir şekilde anlayarak yaklaşıyor." ifadesini kullandı.

GÖRÜŞMELERE KATILACAK UKRAYNALI YETKİLİLERİN LİSTESİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, görüşmelerde yer alacak Ukraynalı yetkililerin listesini onayladı.

Devlet Başkanlığı tarafından yayımlanan listeye göre, Ukrayna heyetine Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak başkanlık edecek.

Heyette, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov, Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Kirilo Budanov, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Andriy Gnatov, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleg İvaşçenko, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Birinci Sekreter Yardımcısı Yevhenii Ostryanskiy, Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz yer alacak.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimince hazırlanan Ukrayna-Rusya arasındaki 28 maddelik barış planı önerisinin Kiev'e sunulduğu belirtilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden 20 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." değerlendirmesine yer verilmiş ve Zelensky'nin de Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği kaydedilmişti.

Zelensky dün akşam yaptığı açıklamada, "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.

Bu planın Ukrayna için "ağır" maddeler içerdiğini bildiren Zelensky, "Ya ağır 28 madde, ya da son derece ağır bir kış. Şimdiye kadarki en zorlu kış ve daha fazla riski (kabul etmek zorunda kalabiliriz). Özgürlük, onur ve adalet olmadan bir hayat ve daha önce iki kez saldırmış birine güvenmek." ifadelerini kullanmıştı.