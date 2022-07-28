Ukrayna, AB'ye elektrik konusunda yardım etmek istiyor

Devlet Başkanı Zelensky, Avrupalı tüketicilere elektrik ihracatını artırmaya hazırlandıklarını söyledi. Zelensky, kendilerini 'enerji güvenliğinin garantörlerinden biri' olarak tanımladı.

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna, elektrik ihracı yoluyla "Avrupa enerji güvenliğinin garantörü" olmak istiyor.

Ukrayna'da savaş nedeniyle üretim durma noktasına geldiği için enerjinin büyük bir kısmına ihtiyaç duyulmuyor.

"Elektrik ihracatımızı artırmaya hazırlanıyoruz"

Avrupa'daki enerji krizi göz önüne alındığında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, AB'ye ülkesinden elektrik desteği açıklamasında bulundu.

Video mesaj yayınlayan Zelensky, "Avrupa Birliği'ndeki tüketicilere elektrik ihracatımızı artırmaya hazırlanıyoruz." dedi.

"Rus enerji baskısına direnmelerini sağlıyoruz"

Zelensky, Rusya'nın önemli ölçüde azaltılmış gaz arzına atıfta bulunarak, "İhracatımız sadece döviz kazanmamızı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ortaklarımızın Rus enerji baskısına direnmelerini sağlıyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın enerji devi Gazprom, teknik sorunlar gerekçesiyle Kuzey Akım 1'den gaz akışını bir kez daha azalttı. Bu kez gaz sevkiyatının, azami kapasitenin yüzde 20'sine düşürülmesi kararlaştırıldı.

"Avrupa enerji güvenliğinin garantörlerinden biriyiz"

ARD televizyonunun aktardığına göre, Zelensky, "Adım adım, yerli elektrik üretimimizle Ukrayna'yı Avrupa enerji güvenliğinin garantörlerinden biri haline getiriyoruz." diye konuştu.

Almanya ve diğer AB ülkelerinde azalan Rus doğalgazı nedeniyle önümüzdeki aylarda enerji darboğazlarına ilişkin endişeler artıyor.

AB'ye elektrik ihracı

Temmuz ayının başında Ukrayna, Romanya üzerinden AB'ye elektrik ihraç etmeye başladı. Ukrayna'da elektriğin yarısından fazlası nükleer enerjiden geliyor.