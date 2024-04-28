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Çin'de hortum etkili oldu: Ortalık savaş alanına döndü

Çin'de hortum etkili oldu: Ortalık savaş alanına döndü Etkili olan hortum nedeniyle 5 kişi hayatını kaybettiği, 33 kişi de yaralandığı belirtilirken, Çin Meteoroloji İdaresi fırtınanın etkisini sürdüreceğine yönelik açıklama yaparak vatandaşları uyardı.