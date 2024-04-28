AA

Çin'de çıkan hortum panik anlara neden oldu.

Xinhua ajansının haberine göre, Guangzhou'ya bağlı Baiyun ilçesinde öğleden sonra soğuk havanın da etkisiyle hortum meydana geldi.

5 vatandaş öldü

Yetkililer, hortum sebebiyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin de yaralandığını belirtti.

Baiyun'da 141 fabrika hasar görürken bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

O anlar kamerada

Yaşanan hortum bölgeyi adeta savaş alanına çevirirken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hortum devam edecek

Çin Meteoroloji İdaresi, şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)