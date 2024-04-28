AA
Çin'de çıkan hortum panik anlara neden oldu.
Xinhua ajansının haberine göre, Guangzhou'ya bağlı Baiyun ilçesinde öğleden sonra soğuk havanın da etkisiyle hortum meydana geldi.
5 vatandaş öldü
Yetkililer, hortum sebebiyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin de yaralandığını belirtti.
Baiyun'da 141 fabrika hasar görürken bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
O anlar kamerada
Yaşanan hortum bölgeyi adeta savaş alanına çevirirken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Hortum devam edecek
Çin Meteoroloji İdaresi, şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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