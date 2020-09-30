Ukrayna: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü konusunda duruşlarının net olduğunu bildirdi.

Ukrayna'dan, Ermenistan ordusunun saldırılar düzenlediği Azerbaycan'a destek mesajı geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğini açıkladı.

Kuleba, düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında, Ukrayna’nın dış politikasının temel taşlarından birinin, devletlerin toprak bütünlüğüne verilen destek olduğunu söyledi.

AZERBAYCAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VURGU

Azerbaycan’ın, Ukrayna’nın uluslararası alanda kabul gören toprak bütünlüğünü desteklediğinin altını çizen Kuleba, “Biz de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü hep destekledik ve bu ilke bizim için kesinlikle değişmedi.” ifadelerini kullandı.

Kafkasya’da tansiyonun düşürülmesi ve "kan dökülmesinin durdurulması için" çaba sarf etmek gerektiğini belirten Kuleba, Ukrayna’nın çatışmaların şiddetlenmesi karşısında ilk tepki gösteren ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

"DURUŞUMUZ ÇOK NET"

Azerbaycanlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptığını ifade eden Kuleba, “Bizim duruşumuz çok net. Savaş her zaman acı, ölüm ve yıkım getirir. Kafkasya’da şu an yaşananlardan dolayı içtenlikle üzüntü duyuyoruz.” diye konuştu.