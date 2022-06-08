Petrol
120.79
-0.02%
Euro
18.0595
0.48%
Dolar
16.8382
0.50%
Altın
1.001
0.40%
Borsa
2648
0.00%
Bitcoin
526.207
3.47%
BTXN Coin
11.18
-3.95%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 20 C

    Ukrayna "Demir Kubbe" sistemini satın almak istiyor

    Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, "Rusya bombardımanından kadın ve çocuklarımızı kurtarma imkanı verecek Demir Kubbe'ye ihtiyacımız var." dedi.
    • 08.06.2022 - 02:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna 'Demir Kubbe' sistemini satın almak istiyor

    Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, İsrail yapımı güdümlü taşınabilir Spike SR tanksavar füze sisteminin Almanya'dan Ukrayna'ya nakli için Tel Aviv'in izin vereceği beklentisinde olduklarını söyledi.

    Korniychuk, Amerikalıların söz konusu tanksavar füzelerinin Almanya'dan Ukrayna'ya taşınmasına izin verdiklerini ancak İsrail'in bunu kabul etmediğini dile getirdi.

    "Hibe değil, satın almak istiyoruz"

    "Demir Kubbe" sistemini satın almak istediklerini belirten Korniychuk, şunları ifade etti:

    "Bizim İsrail'in yardımına ihtiyacımız var. Yani askeri teknik desteğe ihtiyacımız var. Rusya bombardımanından kadın ve çocuklarımızı kurtarma imkanı verecek Demir Kubbe'ye ihtiyacımız var. ABD satışa itiraz etmeyecektir. Biz bunu hibe değil, satın almak istiyoruz"

    Jerusalem Post gazetesine göre Korniychuk, İsrail'in, Ukrayna’ya savunma amaçlı askeri yardım ve teknik destek sağlamaması, Ukraynalı askerlerin hastanelerinde tedavi edilmesini reddetmesinden duyduğu hayal kırıklığına dikkati çekti.

    Ukrayna 'Demir Kubbe' sistemini satın almak istiyor #1

    İsrail basınında Ukrayna yok

    İsrail basınından Ukrayna’nın neredeyse tamamen çıkarılması, savaş haberlerinin basında yer almaması ve görmezden gelinmesinin İsrail hükümetinin savaştan memnuniyetsizliğini yansıttığını öne süren Konichuk, "İsrail hükümetinden bulunduğu konfor alanından çıkmasını ve realiteye dönmesini istiyoruz." dedi.

    Kiev yönetimi, daha önce de Tel Aviv'i Ukrayna saldırısından dolayı Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla uyumlu davranmamakla suçlamıştı.

    Ukrayna 'Demir Kubbe' sistemini satın almak istiyor #2


    İlginizi Çekebilir

    'İsrail ile gizli görüşmeler yürütülüyor'
    Dünya

    'İsrail ile gizli görüşmeler yürütülüyor'

    EGM: Algı operasyonları yapan hesapların çoğu 'bot'
    Gündem

    EGM: Algı operasyonları yapan hesapların çoğu 'bot'

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir