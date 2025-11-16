Ukrayna Devlet Başkanı duyurdu: Yunanistan ile doğalgaz tedarikine yönelik anlaşma

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, doğalgaz ithalatına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Zelensky, “Devletimiz için tek bir gün bile boşa harcanmıyor. Bugün, Ukrayna'ya doğal gaz tedariki konusunda Yunanistan ile bir anlaşma hazırladık." dedi.

"BİR BAŞKA GAZ TEDARİK YOLU OLACAK"

Zelensky, "Bu anlaşma, mümkün olduğunca fazla gaz ithalatı sağlayacak bir başka gaz tedarik yolu olacak.” ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA HÜKÜMETİ, İTHALATIN FİNANSMANI İÇİN KAYNAK AYIRDI"

Gaz ithalatını finanse etmek için birçok anlaşmanın bulunduğunu kaydeden Zelensky, “Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna’daki üretim kayıplarını telafi etmek için gereken yaklaşık 2 milyar euroyu karşılayacağız. Ukrayna hükümeti, ithalatın finansmanı için kaynak ayırdı. Avrupa’daki ortaklarımız, Avrupa Komisyonu garantileri altında Avrupa bankaları, Ukrayna bankaları, Norveç yardım ediyor ve Amerikan ortaklarımızla aktif çalışmalar devam ediyor. Tam finansman sağlanacak.

Kış tedariki için geniş fırsatlar oluşturuyoruz. Yardım eden herkese teşekkür ederiz! Ukrayna ile Ukrayna halkıyla olan herkese teşekkürler! Yaşasın Ukrayna” paylaşımında bulundu.