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    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Putin'le görüşmek istiyorum

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Putin'le görüşmek istiyorum

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek istediğini söyledi.
    • 23.04.2022 - 21:04
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 21:14
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    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky açıklamalarda bulundu.

    Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir çağrıda bulundu.

    "Savaşı bitirmek için toplantı yapalım"

    Zelensky, Putin'e çağrısında savaşı bitirimek için toplantı yapmayı teklif etti.

    Ayrıca Zelenskiy, "Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa, Ukrayna (Rusya ile yapılacak) herhangi bir müzakereden çekilecek." dedi.

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kiev'e gidiyor

    Ukrayna Devlet Başkanı son olarak, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yarın Kiev'e gideceğini açıkladı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Putin le görüşmek istiyorum #1


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