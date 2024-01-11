Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Savaş alanında durmayacağız Zelensky, Rusya ile çatışmaların sona erdirilmesinin kendilerinin aleyhinde bir durum olacağını söyledi. NATO'ya üye olmak istediklerini belirten Zelensky, "Washington'daki zirvede daveti hak ediyoruz" dedi.

AA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Estonya’ya resmi ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Alar Karis ile görüşen Zelensky, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya ile savaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkent Tallinn'de konuşan Zelensky, çatışmaların durdurulmasının Rusya’ya yarar sağlayacağını belirtti.

"Savaş alanında herhangi bir duraklama olmayacak"

Zelensky, bu ihtimale itiraz ettiği açıklamasında şöyle konuştu:

Savaş alanında herhangi bir duraklama olmayacak çünkü böyle bir karar Rusya Federasyonu'na fayda sağlar ve gelecekte Ukrayna'ya karşı savaşın sürmesine neden olur.



Bu adım, savaşı bitirmez, Rusya ile siyasi diyaloğa da götürmez.

"NATO'ya daveti hak ediyoruz"

NATO ile ilişkiler konusuna da değinen Zelensky, şu ifadeleri kullandı:

Washington'daki zirvede NATO'ya daveti hak ediyoruz. Kiev bu adıma hazır. Rusya tehdidini önleyecek en iyi güvenlik garantisi bu olur.

2027'ye kadar 1,2 milyar euro yardım sözü

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ise NATO’ya katılım sürecinin uzun zaman aldığını hatırlattı.

Ukrayna’nın NATO üyeliğinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Karis, şöyle dedi:

Demokratik tüm ülkeler için kendini savunmanın tek yolu NATO’ya katılımdır.

Karis, Estonya olarak 2027'ye kadar Ukrayna’ya 1,2 milyar euro yardım sağlayacağını söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)