Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Yeni savunma hatları inşa ediyoruz Zelensky, 2 bin kilometrelik 3 şeritten oluşan tahkimat inşa ettiklerini söyledi. Ukrayna lideri, inşa sürecinin zamanında tamamlanmasını umuyor.

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AA & Ensonhaber

Ukrayna ordusu, Rusya'nın saldırılarına karşı önlemlerini artırıyor.

Son dönemde bazı noktaları kaybeden Ukrayna, Batı'dan yavaşlayan askeri tedarikin hızlandırılmasını istiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, aldıkları önlemler kapsamında 2 bin kilometrelik 3 şeritten oluşan tahkimat inşa ettiklerini bildirdi.

Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkomutanlık Karargahı toplantısı düzenlediğini, toplantıda Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ve diğer komutanların savaş alanındaki durum hakkında raporlarını dinlediğini belirtti.

Yeni savunma hatları inşa ediyorlar

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Stratejik Sanayi Bakanı Oleksandr Kamışin'den cephe ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin bilgiler aldığını aktaran Zelensky, şu ifadeleri kullandı:

Bir diğer önemli konu da tahkimat. Başbakan Denis Şmıgal'ın yeni savunma hatlarının inşa hızına ilişkin raporunu dinledim.

Uzunluk 2 bin kilometre: 3 şeritten oluşuyor

Ukrayna lideri, "İki bin kilometre uzunluğundaki 3 şeritten oluşan savunma hattı, büyük bir hedef ancak şu anki hız iyi." ifadelerini kullandı.

Zelensky, "İnşa sürecinin zamanında tamamlanmasını umuyorum." diye ekledi.