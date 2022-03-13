Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Uzlaşma yakın

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Moskova ve Kiev’in müzakerelerde uzlaşmaya yaklaştığını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşında 18’inci güne girildi.

Milyonlarca Ukraynalı yaşadıkları bölgeleri terk ederken, yapılan üçüncü müzakere tüm dünyanın dikkatindeydi.

Antalya’da yapılan ve ilk kez iki ülkenin dış işleri bakanlarının bir araya geldiği görüşmelerde ciddi bir mesafe alındığı öğrenildi.

GÖRÜŞMELERİN DÖRDÜNCÜ TURU YARIN VEYA ERTESİ GÜN

Buna göre saldırıların odağındaki Ukrayna’nın Devlet Başkanlığı Ofisi, “Uzlaşma yakın” açıklamasını yaptı.

Rus basınına demeç veren Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, “Karşılıklı hukuki formatlar belirlenir belirlenmez bir toplantı planlanacak. Görüşmelerin dördüncü turu yarın veya ertesi gün olabilir.” dedi.

HUKUKİ FORMATLAR ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Tüm sorunların ele alındığını aktaran Mihail Podolyak, “Şu anda bunların hukuki formatları üzerinde çalışıyoruz.” değerlendirmesini yaptı.