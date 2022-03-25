Ukrayna güçleri, Kiev'in doğusundaki yerleri geri almaya başladı

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus kuvvetlerini geri ittiğini duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, saldırıların üzerinden bir ay geçmesine rağmen Rusya'nın başkent Kiev'i kuşatamadığına dikkat çekmişti.

Benzer bir açıklama, İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

UKRAYNA GÜÇLERİ KİEV'İN DOĞUSUNDA İLERLİYOR

Bakanlık, sahadan alınan istihbaratla ilgili yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, düzenlediği karşı saldırıların ardından Kiev'in 35 kilometre doğusundaki kasabaları ve mevzileri yeniden ele geçirdiğini duyurdu.

RUS KUVVETLERİ GERİ İTİLİYOR

Açıklamada, "Ukrayna kuvvetleri, Rus kuvvetlerini kuzeybatı ekseni boyunca Kiev'den Hostomel Havaalanı'na doğru geri itmeye devam edecek gibi görünüyor." denildi.

Rusya'ya bağlı birliklerin, Ukrayna'nın güneyindeki Mıkolayiv şehrini aşmaya çalıştığı, ancak lojistik sorunlar ve karşı saldırılar nedeniyle yavaşladığına dikkat çekildi.

İNGİLTERE: RUSLARIN MORALİ YOK

Odessa Limanı'nı ele geçirmek üzere Mıkolayiv kentine saldırılar başlatan Rusya, Ukrayna'nın direnişi nedeniyle ilerleyemiyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı ayrıca, Rus birliklerinin "moral eksikliği" yaşadığını, Kiev'i ele geçirmek üzere yeniden konuşlanmalarının "pek olası olmadığı" aktarıldı.

ZELENSKY: RUSYA BUNUNLA KARŞI KARŞIYA KALACAĞINI BİLSEYDİ...

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın saldırılarında 30 günün geride kaldığını belirtti.

Zelensky, "Rusya bununla karşı karşıya kalacağını bilseydi, eminim buraya gelmekten kesinlikle korkardı. Ana yönlerden gelen tüm Rus saldırılarına karşı koyduk." şeklinde konuştu.

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