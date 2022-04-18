Rus konvoyu, Ukrayna askerleri tarafından vuruldu. Bazı Rus askerleri, saldırı sırasında aracın altına saklanarak sağ kurtuldu.

Rusya'ya bağlı birliklerin yoğun saldırıları sonucu Mariupol'de ağır hasar oluştu.

Kentin büyük bölümünde yıkım yaşanırken, intikal halindeki Rus güçlerinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Mariupol'de sivil araçlarla hareket halindeki Rus askerleri, Ukrayna güçlerince pusuya düşürüldü.

Mariupol'de hareketli anlar

Operasyon anı kameraya yansıdı. İntikal sırasında Ukrayna birlikleri, söz konusu noktaya doğru hareket ederek araçları hedef aldı.

Pusuya düşürülen araçların yanına yaklaşan Ukraynalı askerler, vurulan araçlarda sağ kurtulan olup olmadığını kontrol etti.

Ukrayna güçleri, Rus askerlerini pusuya düşürdü ViDEO

Aracın altından sağ çıktılar

Ukrayna askeri, konvoydaki minibüsün olduğu noktaya doğruyu patlayıcı atarak, operasyonun "başarıyla tamamlanmasından" emin olmak istedi.

Havadan çekilen anlarda, saldırı sırasında bazı Rus askerlerinin aracın altına saklandığı ve daha sonra silahlarıyla birlikte sağ çıktığı görüldü.