Ukrayna Güvenlik Servisi: Putin, 2024'te sürprizlere hazır olsun Kiev'den yapılan açıklamada, " Planlarımızı açıklayamayız. Sürprizler hazırlıyoruz" denildi. Düşmanın her yerde bulunacağı belirtilerek, "Zaferimiz daha da yaklaşıyor" iddiası ortaya atıldı.

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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), gelecek yıl istihbarat operasyonlarını yoğunlaştırmayı hedefliyor.

Ukraynalı casusların, savaşı "Kremlin'e mümkün olduğunca yaklaştırmak" istediği belirtiliyor.

"Sürprizler hazırlıyoruz"

SBU Başkanı Vasyl Maliuk, "Planlarımızı açıklayamayız. Düşman için şok edici olarak kalmalılar. Sürprizler hazırlıyoruz." dedi.

Rusya'ya seslenen Maliuk, Politico dergisine verdiği demeçte, "İşgalciler saklanmanın mümkün olmayacağını anlamalıdır. Düşmanı her yerde bulacağız." ifadelerini kullandı.

Maliuk ayrıntı vermekten kaçınırken, bazı ipuçları verdi. Ukrayna topraklarındaki Rus lojistik hedefleri ve askeri varlıklarının muhtemelen odak noktası olmaya devam edeceği konuşuluyor.

"Düşmanın tam kalbine iğne saplıyoruz"

"SBU hedefli nokta saldırıları gerçekleştiriyor." diyen Maliuk, şu ifadeleri kullandı:

Düşmanın tam kalbine iğne saplıyoruz. Özel operasyonlarımızın her biri belirli bir amacın peşinden gidiyor ve meyvesini veriyor. Bütün bunlar, Rusya'nın savaş yürütme yeteneklerini zorlaştırıyor ve zaferimizi daha da yakınlaştırıyor.

"Hedefleri dikkatli seçiyoruz"

SBU yetkilisi, Karadeniz ve Kırım'daki duruma işaret ederek, "Rusya'nın Karadeniz Filosunu yavaş yavaş Kırım'ın dışına itiyoruz." dedi ve ekledi:

SBU, özel operasyonlarını planlarken ve hazırlarken hedeflerini dikkatle seçiyor. Düşmanın askeri görevlerini yerine getirmek için kullandığı tesisler üzerinde çalışıyoruz. Tamamen uluslararası hukuk normlarına göre hareket ediyoruz.

"Topraklarımızı kurtarmak için tüm yöntemleri kullanacağız"

Maliuk'a göre, Ukrayna Güvenlik Servisi, operasyonlarının çoğunu Donbas, Kırım ve Karadeniz'de yürütüyor.

Söz konusu Ukraynalı yetkili, "Burası bizim topraklarımız ve işgalcilerden kurtarmak için mümkün olan tüm yöntemleri kullanacağız." şeklinde konuştu.