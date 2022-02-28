Ukrayna halkının Rus ordusuna direnişi devam ediyor

Rus birliklerini durdurmayı hedefleyen siviller, çareyi yollara barikat kurmakta buldu. Diğer taraftan Kiev’de onlarca kişi, silahlanmak için karakollara koştu.

Rusya'nın saldırılarına karşı birçok Ukraynalı, gönüllü olarak orduya katıldı.

Bu kapsamda Ukraynalılara silah ve mühimmat dağıtılırken, bazıları da Rus güçlerine karşı koymak için molotofkokteyllerini hazır hale getirdi.

Hazırlığın bir sonraki aşamasını, yollarda kurulan barikatlar oluşturuyor.

UKRAYNALI SİVİLLERDEN DİRENİŞ HAZIRLIĞI

Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi 5’inci gününde devam ederken, Ukraynalı siviller, Energodar şehrinin girişinde Rus ordusuna ait araçların geçişini engellemek için barikat kurdu.

LASTİKLERİ YOLA DİZDİLER

Şehrin girişindeki yola çok sayıda lastik yığıldığı, yere ise araç lastiklerinin patlamasını sağlayacak düzenekler kurulduğu görüldü.

Öte yandan Rusya ordusunun saldırıları altındaki başkent Kiev’de onlarca sivil, sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle silahlanıp ülkesini savunmak için karakollara akın etti.

Ukrayna halkının, Rus ordusuna karşı direnişi devam ediyor ViDEO

KARAKOL ÖNÜNDE YOĞUNLUK

Gönüllü Ukraynalılar, görev almak için bir karakolun önünde beklemeye başladı. Onlarca sivil, müzakerelerden olumlu bir sonuç çıkmazsa ülkelerini canı pahasına savunacaklarını söyledi.

30 yaşındaki asker Ross Czar, "Ruslar ülkemize saldırdılar, savaşı başlatanlar onlar. Biz sadece kendi topraklarımızı savunuyoruz. Savaşı başlatan biz değiliz, zafer Ukrayna’nındır." diye konuştu.

Czar'in moralinin yüksek olması dikkatlerden kaçmadı.