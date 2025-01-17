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Ukrayna ordusu, cephenin çeşitli kesimlerinde ilerleyen Rus güçlerini durdurmakta zorlanıyor.

Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya yönelik işgalinden beri 100 binden fazla Ukraynalı asker firar yasaları kapsamında yargılanıyor.

UKRAYNA ORDUSUNDA ÇATLAK

Firar sorunu, Ukrayna ordusunu çok ihtiyaç duyduğu insan gücünden mahrum bırakıyor ve Rusya ile savaşın kritik bir anında birliklerin zayıf düşmesine neden oluyor.

KAPSAMLI SEFERBERLİK YASASI

Kiev, ordusunu güçlendirmek için aylardır kapsamlı bir seferberlik kampanyası yürütüyor.

Ulusal polis, yaptığı açıklamada, "Ulusal polis gücü, askerlik hizmetine uygun Ukraynalı erkeklerin yasa dışı sınır geçişleriyle ilgili 200'den fazla arama yürütüyor." ifadelerine yer verdi.

HÜKÜMET ASKER KAÇAKLARININ PEŞİNDE

Geçtiğimiz hafta ülkenin kolluk kuvvetleri tarafından başlatılan operasyonların son adımı olarak görülen baskınlarda, yaklaşık 600 ev ve ofis arandı.

Operasyonun öncelikli olarak asker kaçaklarının ülkeyi yasa dışı olarak terk etmelerini organize eden kuruluşları hedef aldığı belirtiliyor.

"ASLA GERİ DÖNMÜYORLAR"

Ukraynalı yetkililere göre, akla gelebilecek her türlü kıtlıkla karşı karşıya kalan on binlerce Ukraynalı asker, yorgun ve bitkin bir halde, savaştan uzaklaşmanın yollarını arıyor.

Bazıları tıbbi izin alıyor ve bir daha asla geri dönmüyor.

Bazılarıyla komutanlarla çatışıyor ve bazen çatışmaların ortasında emirleri yerine getirmeyi reddediyor.

SAVAŞ HEDEFLERİ KUM TANELERİNE DÖNDÜ

Firarlar, savaş planlarını askeri komutanların parmaklarının arasından kayıp giden kuma dönüştürdü.

Associated Press, tüm birliklerin emirlere karşı gelerek mevzilerini terk etmesi sonucu savunma hatlarının ciddi şekilde tehlikeye girdiğini aktardı.

Kiev'in büyük ölçüde başarısız olduğunu kabul ettiği saldırgan ve tartışmalı seferberlik yasasının ardından, askerlerin neredeyse yarısı son bir yılda firar etti.