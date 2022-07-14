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    Ukrayna: Kayıplarımızla ilgili bilgiler devlet sırrıdır

    Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukrayna'nın savaşta verdiği kayıplarla ilgili bilgilerin, devlet sırrı olduğunu belirtti.
    • 14.07.2022 - 19:38
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    Ukrayna: Kayıplarımızla ilgili bilgiler devlet sırrıdır

    Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor.

    Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar, Ukrayna'nın doğusunda sürüyor.

    Rusya'nın sivil bölgeleri hedef almasıyla birlikte can kayıpları artıyor.

    Kayıplar devlet sırrı

    Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukrayna'nın savaşta verdiği kayıplarla ilgili bilgilerin, devlet sırrı olduğunu belirtti.

    Malyar, Ukrayna'nın savaşta verdiği kayıplarla ilgili bilgilerin açıklanmamasıyla ilgili, "Bu bilgiler devlet sırrıdır. Rusya Federasyonu'nun bu bilgileri kendi amaçları için kullanamaması için verileri açıklamıyoruz." dedi.

    Bilgi paylaşılmaması çağrısı yapıldı

    Ukrayna ordusundaki can kayıplarına ilişkin doğrulanmamış bilgilerin yayılmaması çağrısı yapan Malyar, "Ukrayna'nın kayıplarına ilişkin vatandaşlara, toplum önderlerine ve yorumlarda bulunanlara seslenmek istiyoruz. Düşman için çalışmayın. Askeri sıkıyönetim bitene kadar rakamları ifşa etmeyiniz." ifadesini kullandı.

    Ukrayna: Kayıplarımızla ilgili bilgiler devlet sırrıdır #1

    Ukrayna: Kayıplarımızla ilgili bilgiler devlet sırrıdır #2

    Ukrayna: Kayıplarımızla ilgili bilgiler devlet sırrıdır #3

    Ukrayna: Kayıplarımızla ilgili bilgiler devlet sırrıdır #4


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