Ukrayna Kırım'ı yine drone'la vurdu Sivastopol kentindeki yakıt depolarına bugün yapılan İHA’lı saldırı sonrasında geniş çaplı yangın çıktı. Rusya tarafından atanan Sivastopol Valisi Mihail Razvozhayev, olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

DHA

Rus işgaline direnen Ukrayna, bir kez daha Karadeniz kıyısındaki en stratejik nokta olan Kırım'da drone saldırısı gerçekleştirdi.

Rusya'nın dokuz yıl önce ilhak ettiği Ukrayna toprağı Kırım Yarımadasındaki Sivastopol'de bulunan bir petrol depolama tesisi alevlere teslim oldu.

Rus donanmasının Karadeniz Filosu'na ev sahipliği yapan Sivastopol, önceki aylarda da Ukraynalıların saldırısına uğradı.

İHA saldırısı gerçekleşti

Sivastopol'deki Rus işgal valisi Mikhail Razvozhayev, ilk bilgilere göre yangının insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirilmesi sonucu çıktığını belirtti.

Tesisteki petrol tanklarından yükselene alevler ve yoğun duman gökyüzünü sardı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

"Tüm güvenlik ve kurtarma ekipleri olay yerinde"

Dört tankın hasar gördüğünü ifade eden Razvozhaev şu ifadeleri kullandı:

Diğer tanklarda durum kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor, alevlerin diğer tanklara sıçraması engelleniyor ve tanklar soğutuluyor. Tüm güvenlik ve kurtarma ekipleri olay yerinde. Yangının alanı yaklaşık bin metrekare. Sivil altyapıya yönelik bir tehdit yok.

Yaralanan olmadı

İlk gelen bilgilere göre, yangında ölen ya da yaralanan yok.

Ukrayna tarafından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.