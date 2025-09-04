Ukrayna, NATO toprağında silah fabrikası açıyor

Tarihte bir ilk...

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lud Poulsen, Danimarka'da yeni bir Ukrayna silah fabrikasının açılacağını duyurdu.

YENİ BİR AŞAMA

Bu gelişme, Kiev ve müttefikleri arasında silahlanma alanında yeni bir iş birliği alanının başlangıcını işaret ediyor.

Poulsen, Ukrayna şirketi Fire Point'in, Danimarka'nın hava üssünün de bulunduğu ülkenin güneyindeki Vojens kentinde bir fabrika açacağını söyledi.

Bu üs, F-16 savaş uçakları filosunu da barındırıyor.

NATO'YA İLK ADIM

Poulsen'in 'Ukrayna'nın güvenlik mücadelesine yardım eli' olarak nitelendirdiği bu girişim, bir Ukrayna savunma şirketinin faaliyetlerini bir NATO ülkesine taşıdığı ilk örnek.

Fire Point, savaş uçağı drone'ları ve seyir füzeleri üretiyor, bunların arasında 1.150 kg savaş başlığı olan Flamingo FP-5 füzesi de bulunuyor.

Danimarka'daki fabrika, esas olarak füze yakıtı üretimine odaklanacak. Fabrikanın aralık ayına kadar açılması bekleniyor.

"KREMLİN SABOTAJ İLE YANIT VEREBİLİR"

Poulsen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'in de katıldığı Kuzey ve Baltık ülkeleri liderleri toplantısında bu işbirliğini duyurdu.

Kremlin'in 'sabotaj ve casusluk' ile yanıt verebileceğini kabul eden Poulsen, 'tehdidin elbette arttığını' da söyledi.

Ukrayna, Rusya'yla savaş devam ederken gelişen savunma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Temmuz ayında Kiev, altı ay içinde ekipman ihtiyacının yüzde 50'sini karşılamayı hedefleyen, yerli silah üretimini artırma planını açıklamıştı.