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- Ukrayna: Rus General Vitaly Gerasimov öldürüldü
Ukrayna: Rus General Vitaly Gerasimov öldürüldü
2’nci Çeçenistan Savaşı, Suriye'deki operasyonlar ve Kırım'ın işgalinde yer aldığı belirtilen Rus General Vitaly Gerasimov'un öldürüldüğü bildirildi.
- AA & Ensonhaber
- 08.03.2022 - 12:28
- Güncelleme : 08.03.2022 - 12:29
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı, ülkeye saldıran Rus ordusunun bir generalinin daha öldürüldüğünü duyurdu.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, Harkiv yakınlarındaki çatışmalarda Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitaly Gerasimov'un öldürüldüğü bildirildi.
2’NCİ ÜST DÜZEY RUS KOMUTAN
Gerasimov'un, 2’nci Çeçenistan Savaşı, Suriye'deki operasyonlar ve Kırım'ın işgalinde yer aldığı belirtildi. Ayrıca, Ukrayna'da öldürülen ikinci üst düzey Rus komutan olduğu vurgulandı.
TÜMGENERAL ANDREY SUKHOVETSKY DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
41’inci Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetsky de Ukrayna askerlerince öldürülmüştü.