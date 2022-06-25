Ukrayna: Rus ordusu Severodonetsk’i tamamen işgal etti

Ukrayna'nın doğusundaki Severodonetsk kenti, aylarca süren zorlu ve kanlı çatışmaların ardından tamamen Rus kontrolü altına girdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta 122'nci güne girildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı devam ederken, Ukrayna’nın Luhansk bölgesine bağlı Severodonetsk şehrinin Belediye Başkanı Oleksandr Striuk yeni bir açıklamada bulundu.

"Şehir tamamen Rus işgali altında"

Belediye Başkanı Striuk yaptığı açıklamada, “Şehir şu anda Rusya’nın tam işgali altında. Kendi düzenlerini kurmaya çalışıyorlar. Bildiğim kadarıyla şehre bir komutan atadılar” dedi.

Striuk açıklamasında şehrin saldırılar nedeniyle ciddi hasar gördüğünü belirterek, sivillerin şehirde yaşamasının zor olduğunu ifade etti.

"İnsanlar psikolojik olarak zor durumdalar"

Belediye Başkanı Striuk ayrıca Azot fabrikasına sığınan sivillerin ayrıldığını belirterek, “Bu insanlar sığınaklarda ve bodrumlarda yaklaşık 3 ay geçirdiler. Duygusal ve psikolojik olarak kötü durumdalar. Şimdi tıbbi ve psikolojik yardıma ihtiyaçları var” dedi.

Altyapı tamamen yok oldu

İHA'nın haberine göre, Luhansk Valisi Sergey Gayday ise yaptığı açıklamada, “Severodonetsk’te altyapı tamamen yok edildi ve konut evlerinin yaklaşık yüzde 80’inin ciddi şekilde hasar gördüğü için yıkılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.