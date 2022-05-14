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    Ukrayna Başsavcılığı: Savaşta 227 çocuk hayatını kaybetti

    Ukrayna Başsavcılığı'nın verdiği bilgiye göre savaşın başından itibaren Rusya'nın saldırılarında 227 çocuk hayatını kaybederken, 420 çocuk da yaralandı.
    • 14.05.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 12:19
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    Ukrayna Başsavcılığı: Savaşta 227 çocuk hayatını kaybetti

    24 Şubat tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor...

    Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna Başsavcılığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

    647 çocuk saldırılardan etkilendi

    Yapılan açıklamada, "14 Mayıs sabahıyla 647’den fazla çocuk Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’da sürdürdüğü geniş çaplı silahlı saldırılardan etkilendi. Resmi verilere göre, 227 çocuk hayatını kaybetti ve 420’den fazla çocuk da yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

    Rakamların son veriler olmadığı, geçici olarak işgal edilmiş ve kurtarılmış bölgelerde çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

    Başsavcılıktan yapılan ayrıntılı açıklamada ayrıca; Donetsk bölgesinde 139, Kiev bölgesinde 116, Harkov bölgesinde 99, Çernihiv bölgesinde 68, Herson bölgesinde 48, Luhansk bölgesinde 45, Mikolayiv bölgesinde 44, Zaporijya bölgesinde 28, Sumi bölgesinde 17, Jitomir bölgesinde 15 ve başkent Kiev’de 16 çocuğun saldırılardan etkilendiği belirtildi.

    Ukrayna Başsavcılığı: Savaşta 227 çocuk hayatını kaybetti #1

    Ukrayna Başsavcılığı: Savaşta 227 çocuk hayatını kaybetti #2


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