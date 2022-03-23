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    Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

    Ukrayna Devlet Tahliye Bölgesi Yönetimi Ajansı, Rus birliklerinin önemli sayıda radyoaktif atık işleyen Merkezi Analitik Laboratuvarları'nı yağmalayarak yok ettiğini belirtti.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 11:25
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    Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

    Rus birliklerinin Ukrayna'ya karşı yoğun saldırıları devam ediyor.

    Ukrayna Devlet Tahliye Bölgesi Yönetimi Ajansı tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Çernobil'de önemli miktarda radyoaktif atık işleyen en yeni Merkezi Analitik Laboratuvarı'nı "yağmaladığı ve yok ettiği" ifade edildi.

    "DÜŞMANIN ELİNDE OLAN LABORATUVARDA SON DERECE AKTİF ÖRNEKLER VARDI"

    Açıklamada, "Bugün düşmanın elinde olan laboratuvarda son derece aktif örnekler ve radyonüklid örnekleri vardı." denildi.

    Ajans, kurulması yaklaşık altı milyon euroya mal olan laboratuvarın, Avrupa'da başka yerde bulunmayan "değerli analitik ekipman" da içerdiğini belirtti.

    ESKİ NÜKLEER ALAN BÜYÜK ENDİŞE KAYNAĞI

    1986'da dünyanın en kötü nükleer kazasının yaşandığı yer olan Çernobil, çalışan bir elektrik santrali değil ama yine de sürekli kontrol gerektiriyor.

    Ruslar geçen ay savaşın ilk birkaç gününde burayı ele geçirdi. Eski nükleer alan büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor ve bu haftanın başlarında Ukrayna parlamentosu, santral çevresinde orman yangınlarının patlak verdiğini uydu görüntüleriyle gösterdi.

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