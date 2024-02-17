Ukrayna: Rusya, 401 bin 350 askerini kaybetti Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın asker kaybıyla ilgili son veriyi paylaştı. Savaş sırasında etkisiz hale getirilen askeri araçlarla ilgili sayılara da yer verildi.

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ensonhaber.com

Ukrayna, Rus ordusunun asker kaybıyla ilgili açıklama yaptı.

Savaşın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana etkisiz hale getirilen Rus askerleriyle ilgili veriler paylaşıldı.

Asker kaybı 401 bin 350

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın 17 Şubat tarihli raporuna göre, Rusya, Ukrayna'da 401 bin 350 askerini kaybetti.

Bu sayıya Rus kuvvetlerinin geçtiğimiz gün uğradığı bin 50 kaybının da dahil olduğu bildirildi.

Araçlarda yaşanan kayıp

Rapora göre Rusya ayrıca 6 bin 476 tank, 12 bin 145 zırhlı savaş aracı, 12 bin 734 araç ve yakıt deposunu da kaybetti.

Ukrayna'nın paylaştığı veriler

Rus ordusunun kayıplarıyla ilgili açıklamada şunlar da aktarıldı: