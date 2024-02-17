Ukrayna, Rus ordusunun asker kaybıyla ilgili açıklama yaptı.
Savaşın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana etkisiz hale getirilen Rus askerleriyle ilgili veriler paylaşıldı.
Asker kaybı 401 bin 350
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın 17 Şubat tarihli raporuna göre, Rusya, Ukrayna'da 401 bin 350 askerini kaybetti.
Bu sayıya Rus kuvvetlerinin geçtiğimiz gün uğradığı bin 50 kaybının da dahil olduğu bildirildi.
Araçlarda yaşanan kayıp
Rapora göre Rusya ayrıca 6 bin 476 tank, 12 bin 145 zırhlı savaş aracı, 12 bin 734 araç ve yakıt deposunu da kaybetti.
Ukrayna'nın paylaştığı veriler
Rus ordusunun kayıplarıyla ilgili açıklamada şunlar da aktarıldı:
9 bin 669 topçu sistemi, 984 çoklu fırlatma roket sistemi, 671 hava savunma sistemi, 332 uçak, 325 helikopter, 7 bin 413 drone ve 25 tekne.
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