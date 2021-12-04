Ukrayna: Rusya ocakta saldırmaya hazırlanıyor

Rusya ile gerginliğin arttığı Ukrayna'da, Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, istihbarat raporlarına göre Rusya'nın ocak ayında Ukrayna'ya saldırma hazırlığında olduğunu söyledi.

Ukrayna Rusya cephesinde art arda yaşanan gelişmeler, tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "1 Aralık'ta darbe bekliyoruz" açıklamasının ardından bu kez de Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, herkesi şaşırtan bir açıklamada bulundu.

RUSYA'NIN OCAKTA SALDIRACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Reznikov parlamentoda yaptığı açıklamada, istihbarat raporlarını gerekçe göstererek Rusya'nın, Ukrayna sınırları yakınına 94 binden fazla asker yığdığını ve ocak ayı sonunda büyük çaplı bir saldırıya hazırlanıyor olabileceğini ifade etti.

Bakan Reznikov, Ukrayna'nın durumu provoke edecek hiçbir şey yapmayacağını, ancak Rusya'nın bir saldırı başlatması halinde karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

"İSTİHBARATIMIZ BÜTÜN SENARYOLARI ANALİZ EDİYOR"

Reznikov, "İstihbaratımız en kötüsü de dahil olmak üzere tüm senaryoları analiz ediyor" diyerek Rusya'da bir "kış eğitim döneminin" başladığını ve Moskova'nın Ukrayna toprakları yakınında tatbikatlar yaptığı aktardı.

Rusya'nın, ilhak edilen Kırım'da ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların elindeki bölgelerde yaklaşık 100 bin askeri olduğu tahmin ediliyor.