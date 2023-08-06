Ukrayna, Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprüleri hedef aldı Ukrayna, Rusya'nın Kırım'a giden önemli güzergahlarından olan Çongar Köprüsü ile Herson bölgesindeki Geniçersk Köprüsü'nü vurduklarını açıkladı.

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AA & Ensonhaber

Ukrayna-Rusya savaşında 1,5 yıl geride kaldı...

Savaşın başından bu yana Ukrayna'nın en büyük destekçisi ABD oldu.

ABD'nin askeri ve mali yardımların ardı arkası kesilmezken, savaş da şiddetini artırarak devam ediyor..

Geçtiğimiz ekim ayında iki ülkeyi geren gelişmenin bir benzeri daha yaşandı..

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın önemli güzergahlarından Kırım'a giden Çongar Köprüsü ile Herson bölgesindeki Geniçersk Köprüsü'nü vurduklarını duyurdu.

"Köprüleri vurduk"

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik Haberleşme Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Saat 15.00 sularında savunma kuvvetleri, işgalcilerin önemli iletişim güzergahları olan Çongar ve Geniçersk köprülerini vurdu.

Kırım Köprüsü'nü de patlatmışlardı

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan ve Kerç Boğazı'nda yer alan Kırım Köprüsü'nde bir patlama meydana gelmiş, köprünün demir yolu hattının yanındaki kara yolunda çökme meydana gelmişti.