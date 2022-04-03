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    Ukrayna: Siviller, elleri bağlanarak katledildi

    Kontrolün tekrar sağlandığı Buça şehrinde, elleri arkadan bağlı halde öldürülmüş sivillerin fotoğrafları paylaşıldı.
    • AA
    • 03.04.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 10:02
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    Ukrayna: Siviller, elleri bağlanarak katledildi

    Ukrayna ordusu, Buça şehrinde kontrolü yeniden ele geçirdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Twitter hesabından şehirde elleri arkadan bağlanarak katledilmiş sivillere rastlandığını bildirdi.

    Podolyak, elleri arkadan bağlı şekilde yerde yatan ceset fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

    “Rus askerlerince vurularak öldürülen elleri bağlı insanların cesetleri sokaklarda yatıyor. Bu insanlar asker değildi, silahları yoktu. Şu anda işgal altındaki topraklarda buna benzer kaç vaka daha yaşanıyor.”

    “SİVİLLERİ KORUYABİLMEMİZ İÇİN BİZE SİLAH VERİN”

    Bir diğer paylaşımında Rusya'nın Ukrayna ulusunu yok etmek için savaş yürüttüğünü öne süren Podolyak, "Biz sempati ya da beğeni talep etmiyoruz. Bizim adımıza savaşmanızı da istemiyoruz. Tek bir şey istiyoruz, sivilleri koruyabilmemiz için bize silah verin. Diğer her şeyi kendimiz yapacağız." açıklamasında bulundu.

    Ukrayna: Siviller, elleri bağlanarak katledildi #1

    KAFALARINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLEN 6 SİVİL CESEDİNİN BULUNDUĞUNU DUYURDU

    Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppa da Twitter'dan Buça'ya bağlı Motijin köyünde 2'si kadın 4'ü erkek elleri arkalarından bağlı ve kafalarından vurularak öldürülen 6 sivilin cesedinin bulunduğunu duyurdu.

    Sosyal paylaşım sitelerinde, Buça'da sivillerin katledilerek toplu mezarlara gömüldüğünü, kuyulara atıldığını gösteren fotoğraflar da paylaşıldı.

    Ukrayna: Siviller, elleri bağlanarak katledildi #2


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