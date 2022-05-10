Ukrayna'da 26 bin Rus askeri öldürüldü

Rus ordusundaki kayıplara ilişkin bilgi veren Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 26 bin askerin öldürüldüğünü bildirdi.

24 Şubat tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor...

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Rus ordusunun 24 Şubat-10 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

26 bin Rus askeri hayatını kaybetti

Açıklamada; Rus ordusunun son 24 saatte 350 askerini daha kaybettiği belirtilerek, Rus ordusunun toplam 26 bin asker kaybettiği ve Ruslara ait 199 uçak, 158 helikopter, 1170 tank, 2 bin 808 zırhlı araç, 519 top, 185 roketatar sistemi ve 87 hava savunma sisteminin imha edildiği vurgulandı.

199 uçak imha edildi

Rus güçlerinin 1980 araç, 12 gemi ve hafif sürat teknesi ile 380 insansız hava aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 94 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.​​​​​​​