Petrol
106.47
0.50%
Euro
16.12
1.14%
Dolar
15.24
1.03%
Altın
913.37
1.57%
Borsa
2491
1.04%
Bitcoin
493.330
-3.20%
BTXN Coin
14.44
-5.92%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Ukrayna'da 26 bin Rus askeri öldürüldü

    Rus ordusundaki kayıplara ilişkin bilgi veren Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 26 bin askerin öldürüldüğünü bildirdi.
    • 10.05.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 11:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna'da 26 bin Rus askeri öldürüldü

    24 Şubat tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor...

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Rus ordusunun 24 Şubat-10 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

    26 bin Rus askeri hayatını kaybetti

    Açıklamada; Rus ordusunun son 24 saatte 350 askerini daha kaybettiği belirtilerek, Rus ordusunun toplam 26 bin asker kaybettiği ve Ruslara ait 199 uçak, 158 helikopter, 1170 tank, 2 bin 808 zırhlı araç, 519 top, 185 roketatar sistemi ve 87 hava savunma sisteminin imha edildiği vurgulandı.

    199 uçak imha edildi

    Rus güçlerinin 1980 araç, 12 gemi ve hafif sürat teknesi ile 380 insansız hava aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 94 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

    Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.​​​​​​​

    Ukrayna da 26 bin Rus askeri öldürüldü #1


    İlginizi Çekebilir

    Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Taner'in ölüm yıl dönümü
    Kültür Sanat

    Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Taner'in ölüm yıl dönümü

    BMW'nin yeni platformu, elektrikli 3 Serisi ile gelecek
    Otomobil

    BMW'nin yeni platformu, elektrikli 3 Serisi ile gelecek

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Görüş Bildir