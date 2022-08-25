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    Ukrayna'da camiye sığınan Voronko Urko, Müslüman oldu

    Saldırılar nedeniyle ailesi farklı bir noktaya götürülen Urko, cami imamını arayıp yardım istedi. Camide yaşamaya başlayan Ukraynalı, bir süre sonra İslam'ı seçti.
    • 25.08.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 09:09
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    Ukrayna'da camiye sığınan Voronko Urko, Müslüman oldu

    Ukrayna, 24 Şubat'tan bu yana Rus güçlerinin saldırısı altında bulunuyor.

    Çatışmaların en yoğun yaşandığı şehirlerden biri de Harkiv oldu.

    Harkiv'de yaşayan ve aynı zamanda engelli olan Ukraynalı Voronko Urko, savaşta evini kaybedince camide yaşamaya başladı.

    Camiye sığındı, İslam'a merakı arttı

    Cami imamı Muhammed Ali tarafından yakın ilgi gören Urko, bir süre sonra İslam dinine ilgi duydu.

    AA'nın haberine göre, İslam'a olan merakı gün geçtikçe artan Urko, Müslümanlığı seçerek cemaatle birlikte namaz kılıp ibadet etmeye başladı.

    Camiye sığınan Ukraynalı Voronko Urko, Müslüman oldu ViDEO

    "Ailemi götürdüler, ben yalnız kaldım"

    Yaşadığı süreci anlatan Urko, "8 Mart'ta gönüllüler, ailemi bir yere götürdüler ve ben, yapayalnız kaldım." dedi.

    Saldırı olduğunda 9. kattan sığınağa indiğini söyleyen Urko, "Sığınakta gaz, ışık ve su yoktu." ifadesini kullandı.

    Cami imamı: Kardeş olduk

    İmam Ali de "Durum, dayanılmaz bir hal alınca beni aradı. 'Ali, lütfen beni buradan al' dedi. O günden beri camide yaşamaya başladı. Kardeş olduk." diye konuştu.

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