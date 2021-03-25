Ukrayna’da donmaktan kurtarılan kedi, itfaiye ekibine katıldı

Ukrayna'da itfaiye personeli Arthur Morkotenko tarafından donmaktan kurtarılan kedi, Kiev İtfaiyesi tarafından sahiplenildi. Chivas adı konulan kediye, binbaşı rütbesi de verildi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 28 Ocak’ta bir binanın girişinde donmak üzereyken itfaiye personeli Arthur Morkotenko tarafından bulunarak kurtarılan kedi, Kiev İtfaiyesi tarafından sahiplenildi.

Chivas adı verilen kediye özel üniforma yaptırıldığı ve binbaşı rütbesi verildiği açıklandı.

"SEVGİ DOLU BİR AİLE, ÜNİFORMA VE ÖZEL BİR BİNBAŞI ÜNVANI KAZANDI"

Kiev İtfaiyesi’nden Chivas’ın hikayesine yönelik yapılan açıklamada, "Bir anda, sevgi dolu bir aile, bakım, üniforma, isim ve hatta özel bir binbaşı unvanı kazandı. O zamandan beri Chivas, yani ‘farelerin fırtınası’, kurtarıcısının ofisinde yaşıyor" denildi.