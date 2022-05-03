Ukrayna'da feci kaza: 16 ölü, 6 yaralı

Ukrayna’da akaryakıt kamyonunun da karıştığı kazada 16 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı.

Ukrayna’nın Rivne kentindeki Dubensky ilçesine bağlı Sitnoye köyü yakınlarındaki yerel saatle 16.20’de Kiev-Chop karayolunda akaryakıt yüklü kamyon, otobüs ve bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Araçlar alev aldı

İHA'nın haberine göre, Ulusal Polis tarafından yapılan açıklamada, çarpışmanın etkisiyle kazada araçların alev aldığını belirtilerek, ilk belirlemelere göre kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı.





Yol trafiğe kapatıldı

Açıklamada ayrıca, yolun trafiğe kapatıldığı ifade edildi.



