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    Ukrayna'da feci kaza: 16 ölü, 6 yaralı

    Ukrayna’da akaryakıt kamyonunun da karıştığı kazada 16 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı.
    • 03.05.2022 - 22:37
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    Ukrayna'da feci kaza: 16 ölü, 6 yaralı

    Ukrayna’nın Rivne kentindeki Dubensky ilçesine bağlı Sitnoye köyü yakınlarındaki yerel saatle 16.20’de Kiev-Chop karayolunda akaryakıt yüklü kamyon, otobüs ve bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

    Araçlar alev aldı

    İHA'nın haberine göre, Ulusal Polis tarafından yapılan açıklamada, çarpışmanın etkisiyle kazada araçların alev aldığını belirtilerek, ilk belirlemelere göre kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

    Ukrayna da feci kaza: 16 ölü, 6 yaralı #1

    Yol trafiğe kapatıldı

    Açıklamada ayrıca, yolun trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

    Ukrayna da feci kaza: 16 ölü, 6 yaralı #2

    Ukrayna da feci kaza: 16 ölü, 6 yaralı #3

    Ukrayna da feci kaza: 16 ölü, 6 yaralı #4


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