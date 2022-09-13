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    Ukrayna'da kış hazırlıkları başladı

    Harkiv'de yaşayan siviller, kestikleri odunları evlerinin deposuna taşıdı.
    • 13.09.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 10:23
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    Ukrayna'da kış hazırlıkları başladı

    Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da çatışmalar, 24 Şubat'tan bu yana devam ediyor.

    Ülkenin doğusundaki Harkiv kenti, saldırıların yaşandığı noktalardan biri oldu.

    Kış hazırlıkları yapılıyor

    Kentin dış bölgelerinde savaşın başlarında yaşanan yoğun çatışmalara karşın birçok Ukraynalı, evlerini terk etmedi.

    Söz konusu Ukrayna vatandaşları, yaşadıkları yerden ayrılmak yerine yaklaşan kış aylarına hazırlık yapmayı tercih etti.

    Kestikleri odunları depoya taşıdılar

    AA'nın haberine göre, Harkiv'in Slobozhanske ilçesinde 71 yaşındaki Peter ve 70 yaşındaki eşi Natalia, kış aylarında yakmak üzere odun kesip evlerinin deposuna taşıdı.

    Evin önünde soğuk kış mevsimi için çok sayıda parçalanmış odunun biriktirildiği görüldü.

    Ukrayna'da kış hazırlıkları başladı ViDEO


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