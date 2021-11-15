Ukrayna'da Kovid-19 aşısı olanlara para verilecek

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede iki doz Kovid-19 aşısı olanlara para verileceğini açıkladı.

Ukrayna'da koronavirüse karşı mücadeleler devam ederken, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, koronavirüs aşısına yönelik yeni bir kararı duyurdu.

İKİ DOZ AŞI OLANLARA PARA VERİLECEK

Zelenskiy, ülkesinde iki doz Kovid-19 aşısı olanların 1000 grivna (yaklaşık 380 lira) alacağını açıkladı.

Zelenskiy, Telegram hesabından yayınladığı video mesajda, programın 19 Aralık'tan itibaren başlayacağını duyurdu.

ÖDENECEK PARA BELLİ YERLERDE KULLANILABİLECEK

İki doz aşı olanların 1000 grivna alacağını belirten Zelenskiy, ödemenin Ukrayna'nın e-devlet uygulaması "Diya" üzerinden olacağını ifade etti.

Zelenskiy, paranın ancak spor salonu, sinema, tiyatro, müze ya da seyahat için kullanılabileceğini, böylece karantinadan en çok etkilenen sektörlere de destek olunacağını kaydetti.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede 8 milyon 722 bin 235 kişiye iki doz aşı yapıldı.