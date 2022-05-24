Ukrayna'da öldürülen sivilin cesedi bulundu

Rus güçlerince öldürüldüğü belirtilen sivilin cansız bedeni, savaş suçlarını araştıran görevliler tarafından incelemeye alındı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, aylardır devam ediyor.

Saldırılarda sivil can kayıpları yaşanırken, askeri tesisler ve sivil altyapılar da hedef alınıyor.

Ukrayna'da oluşturulan ekip, savaş suçlarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Sivilin cansız bedeni ortaya çıkarıldı

AA'nın haberine göre, bu kapsamda, Harkov kentinde bulunan Mala Rogan kasabasında Rus ordusu tarafından öldürülen bir sivil bulundu.

Bulunduğu yerden çıkarılan ekip, savaş suçunu araştıran savcılarca incelendi.

Rusya: Özel askeri operasyon

Ayrıca ekipler, bölgede vurulan sivil bir araçta da inceleme yaptı.

Rus güçlerinin 24 Şubat'ta başlattığı askeri harekat, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından "özel askeri operasyon" şeklinde tanımlanıyor.