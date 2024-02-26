Ukrayna'da saldırı alarmı: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un ziyareti yarıda kesildi Mıkolayiv'i ziyaret eden Baerbock, çalan alarm üzerine apar topar bölgeden ayrıldı. Baerbock, kaldığı otelin sığınağına indi.

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ensonhaber.com

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bir Rus insansız hava aracının tespit edilmesinin ardından Ukrayna'nın güneyindeki su tesisine yaptığı geziyi yarıda kesmek zorunda kaldı.

Baerbock, Mıkolayiv şehrini ziyaret ediyordu. Tesisin üzerinde Rus insansız hava aracının uçtuğu görülünce Baerbock'tan zırhlı araçlara hemen dönmesi istendi.

Alman Bakan'ın ziyareti sırasında saldırı alarmı verildi

Drone ilk başta Baerbock'un konvoyunu takip ediyordu ancak daha sonra geri döndü.

Baerbock'un o bölgeden ayrılışından kısa bir süre sonra Mıkolayiv'de hava saldırısına ilişkin sirenler çaldı.

Füze alarmı verildi

Daha sonra Alman heyetinden kaynaklar, alarmın füze alarmı olduğunu ve Odessa bölgesinde bir patlama duyulduğunu söyledi.

Ukrayna hava savunmasının, füzeyi engellemede başarılı olup olmadığı bilinmiyor.

Kaldığı otelin sığınağına indi

Alman basını, Baerbock'un, alarm nedeniyle dün akşam geç saatlerde Odessa'da kaldığı otelin sığınağına indiğini aktardı.