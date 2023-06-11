Ukrayna'da savaş ve eğlence bir arada Ukrayna ordusu, savaşın başından bu yana Rusya'ya karşı binlerce kayıp verirken, ülkenin savaştan uzak bölgelerinde gece hayatının canlılığı dikkat çekti.

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2022 24 Şubat'ında başlayan Rusya - Ukrayna Savaşı, bütün şiddetiyle sürerken, savaş boyunca Ukrayna tarafından en az 150 bin, Rus tarafından ise en az 50 bin askerin öldüğü tahmin ediliyor.

On binlerce savaşçının uzuv kaybı yaşadığı çatışmalar, son günlerde yeniden şiddetlendi.

Ukrayna ordusu, Kırım dahil kaybettiği topraklar için karşı saldırıda

Ukrayna ordusu, kaybettiği toprakları geri almak için karşı taarruz harekatı başlattı. Özellikle Zaporijya cephe hattında yürütülen operasyon ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Melitopol şehrini geri almak ve ardından Kırım'a yürümek istiyor.

Rusların savunması, Ukrayna güçlerini durdurdu

Fakat Rusya'nın ön cephede hazırladığı beş katmanlı siper hattı ve tahkimatalar, bir haftadır süren taarruz operasyonunu hüsrana uğrattı. Mayın tarlaları, top atışları, güdümlü tanksavar füzeleri, helikopterler, kamikaze dronlar ve mevziler, Ukrayna'nın ilerleyişini durdurdu.

NATO'nun eğit-donatı ve askeri yardımları da işe yaramadı

Sadece dört günde 200'den fazla zırhlı araç kaybeden Ukrayna'nın karşı-taarruz operasyonu için eğitim ve donatım işini NATO üstlenmişti. Başta Almanya, Polonya, İngiltere, Fransa ve ABD olmak üzere, Türkiye hariç 15'ten fazla NATO ülkesi eğit-donat programına dahil oldu.

Ukrayna'nın hazırlığı, sızan CIA belgelerine göre şu şekildeydi: 60 bin asker, binden fazla zırhlı araç, 350 tank, 400'den fazla havan-top-obüs, 100'den fazla çok namlulu roketatar ve en az 50 hava savunma sistemi.

Sadece dört günde yaşanan kayıplar ile Ukrayna ordusu, taarruz için hazırladığı güçlerinin neredeyse yedide birini kaybetmiş oldu.

Ülkenin batısı eğlencede, doğusu savaşta

Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar devam ederken, savaştan uzak batı bölgelerinde eğlencenin devam ettiği görüldü.

Odessa şehrinde kaydedilen videoda, nargile kafelerin, gece kulüplerinin ve içkili eğlence mekanlarının tıklım tıklım dolu olduğu dikkat çekti.



Görüntüler, 'Ukrayna'nın iki yüzü' ifadeleriyle sosyal medyada paylaşıldı.