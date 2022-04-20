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    Ukrayna'da savaşta hayatını kaybeden askere veda

    Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı asker Oleksandr Kovalchuk'u son yolculuğuna diz çökerek uğurladı.
    • 20.04.2022 - 00:20
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 00:58
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    Ukrayna'da savaşta hayatını kaybeden askere veda

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, şiddetini artırarak devam ediyor.

    Rusya ordusu ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı askerler, gözyaşları içinde toprağa veriliyor.

    Diz çökerek uğurladılar

    Ukraynalılar, Hmelnitski kentinde Rusya’nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı asker Oleksandr Kovalchuk'u son yolculuğuna diz çökerek uğurladı.

    İHA'nın haberine göre, bazı kişilerin ise Kovalchuk’un cenazesini taşıyan konvoyun geçişi sırasında konvoya çiçek attığı görüldü.

    Ukrayna'da savaşta hayatını kaybeden askere veda VİDEO

    Ukrayna da savaşta hayatını kaybeden askere veda #1

    Ukrayna da savaşta hayatını kaybeden askere veda #2

    Ukrayna da savaşta hayatını kaybeden askere veda #3


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