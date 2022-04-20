Ukrayna'da savaşta hayatını kaybeden askere veda

Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı asker Oleksandr Kovalchuk'u son yolculuğuna diz çökerek uğurladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, şiddetini artırarak devam ediyor.

Rusya ordusu ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı askerler, gözyaşları içinde toprağa veriliyor.

Diz çökerek uğurladılar

Ukraynalılar, Hmelnitski kentinde Rusya’nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı asker Oleksandr Kovalchuk'u son yolculuğuna diz çökerek uğurladı.

İHA'nın haberine göre, bazı kişilerin ise Kovalchuk’un cenazesini taşıyan konvoyun geçişi sırasında konvoya çiçek attığı görüldü.

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